特斯拉收到Panasonic 4680電池樣品

特斯拉正期盼長期電池供應商 Panasonic 大量生產「4680」電池，為特斯拉電動皮卡 Cybertruck 等 2023 年量產的新車提供動力，目前最新進度是，特斯拉已收到 Panasonic 的 4680 電池樣品。



近期市場傳出，特斯拉要求 Panasonic 加速開發 4680 電池，而 Panasonic 上月也傳出計劃斥資數十億美元，在奧克拉荷馬州或是堪薩斯州建造一座工廠。對此，Panasonic 電池事業公司「Panasonic Energy」週三法說會上予以回應。



Panasonic Energy 社長只信一生週三 (1 日) 證實，公司自 5 月底大規模在日本試產「4680」，目前已經樣品寄給特斯拉，為北美量產組裝激增做好準備。

只信一生週三也指出，公司最快 2023 年在和歌山縣量產 4680 電池，並向北美市場供應，還將北美設新廠納入考量範圍，力爭大幅增產。



特斯拉本身也在增加其內部 4680 電池的產能，最近在美國德州奧斯汀工廠生產 Model Y 中使用 4680 電池，不過，考慮到即將推出的 Cybertruck、Semi 和新款 Roadster 等新款車即將在明年量產，特斯拉需要盡可能拿到更多的 4680 電池。

特斯拉執行長馬斯克曾在 2020 年 9 月特斯拉「電池日」上表示，4680 電池是特斯拉第三代電池，比目前特斯拉使用的 2170 電池大許多，能量密度提升 5 倍，續航里程提升了 16%，輸出功率提升了 6 倍，並且成本還降低了 14%。

特斯拉 (TSLA-US) 週三隨大盤下滑 2.36% 至每股 740.37 美元。