憂心高通膨 5月NFIB小企業信心指數下滑

根據周二 (14 日) 最新調查顯示，由於對高通膨的擔憂持續存在，美國 5 月小企業信心小幅下降。調查也指出，雖然利率上升且金融環境趨緊，但對勞動力的需求依然強勁。

全國獨立企業聯合會 (NFIB) 表示，小型企業樂觀指數上月下跌 0.1 點至 93.1，預計未來 6 個月商業狀況會更好的業主比例創下歷史新低。

自 1 月以來，對商業狀況改善的預期每個月都在惡化。通貨膨脹仍是最大挑戰。

高通膨促使聯準會 (Fed) 做出積極反應，讓投資人擔心明年會出現長期而非常緩慢的成長、甚至衰退。預計 Fed 將在周三 (15 日) 為期兩天的會議結束時，將政策利率再調高 50 個基點。自 3 月以來，Fed 已將隔夜利率提高了 75 個基點。

NFIB 調查顯示，51% 的企業報告無法填補的職位空缺，比 4 月增加 4 個百分點。職位空缺包括熟練和非熟練勞動力，建築、製造、零售和批發行業的工人短缺最為嚴重。小型企業的職位空缺比歷史平均水平高出 20 個百分點以上。

政府本月初報告顯示，至 4 月底，整個經濟體有 1140 萬個職位空缺。Fed 正試圖在不使失業率過高的情況下，為勞動力需求降溫。

即使勞工嚴重短缺，但企業對加薪的意願持續減弱，約 46% 的小企業主報告提高了薪酬，比 4 月下降了 3 個百分點。四分之一計劃在未來 3 個月內調薪，比 4 月下降了 2 個百分點，仍是歷史上非常高的數據。