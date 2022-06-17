微軟Xbox預計供應鏈問題全年難解 主機出貨仍不穩定

多家外媒週四 (16 日) 報導，Xbox 財務長 Tim Stuart 表示，遊戲市場的供應鏈問題可能會在全年持續存在，Xbox Series X 主機出貨仍不穩定。

Xbox 財務長 Tim Stuart 在 Baird 2022 投資者大會上表示：「在今年接下來的日子裡，Xbox Series X 主機出貨狀態還是會比較不穩定，主因是受到中國近期封鎖的影響。」

全球晶片短缺和物流困境，Xbox 主機出貨供應持續出現問題 (圖片：AFP)

Stuart 透露 Xbox 正面臨兩大問題，第一是零組件有限，第二是物流價格上漲壓縮公司利潤。

微軟第三季財報 (3/31 止) 電話會議上表示，Xbox Series X / S 的強勁銷量已讓 Xbox 連兩季在全球佔有一席之地，但展望截至 6 月的當前一季，微軟財務長 Amy Hood 預測 Xbox 內容和服務營收將降至中高個位數。

供應鏈問題近幾年一直困擾著遊戲產業，Xbox Series X 上市近 18 個月，卻因全球晶片短缺和物流困境，主機出貨供應持續出現問題。

遊戲市場的供應鏈問題可能會在全年持續存在 (圖片：AFP)

雖然近期 SONY (6758-JP) PlayStation 5 出貨稍微順暢，但 SONY 已將截至 2023 年 3 月財年的 PS 5 銷售目標從 2260 萬台下調為 1800 萬台。

任天堂也受限於半導體短缺，預期 Switch 遊戲機 2022 年會計年度銷售量約為 2,000 萬台，比去年下滑約 10%，任天堂社長古川俊太郎 (Shuntaro Furukawa) 5 月表示，在可預見的未來，全球晶片短缺將持續阻礙 Switch 生產。

英特爾執行長季辛格 (Pat Gelsinger) 在 4 月底稱，晶片短缺持續時間將超乎預期，2024 年前都不會改善，遊戲主機、顯卡供貨不太樂觀。