石油天然氣巨頭賺翻 美國擬徵21%附加稅

高油價助長通膨氣焰之際，美國民主黨參議院財務委員會主席懷登 (Ron Wyden) 週二 (14 日) 提議對受惠於能源價格驟升而獲利豐厚的油氣企業徵收 21% 附加稅，但目前白宮內部未對此有共識。

懷登的提案與此前的暴利稅不同，這是將根據利潤率而不是油價徵收的稅款。

懷登提案擬向獲利豐厚的美國大型石油企業徵收 21% 附加稅，這與現有的 21% 的公司稅相結合，意味油氣企業要支付高達 42% 的聯邦稅率。同時，該提案提議在油氣企業回購自家股票時要支付 25% 庫藏股稅，以及取消對油企有利的後進先出法 (LIFP) 的會計準則。

懷登計劃未來幾週內推出更詳細的提案，他指出：「這項提案將有助於扭轉價格欺詐的不正當激勵措施，對超額利潤的油氣企業課稅提高一倍... 或許只有利潤率超過 10% 的大型油氣企業才適用於這項新的附加稅，而對於那些願意降價或擴大投資的企業來說則不會受到影響。」

這項提案可能面臨共和黨的聯合反對，若想通過，懷登需要參議院所有 50 位民主黨員的支持，意味要爭取民主黨參議員喬 ‧ 曼欽 (Joe Manchin) 的力挺，曼欽曾對提高能源業的稅收有所存疑。

向油氣商徵稅一直是美國政府對抗高通膨考慮的策略之一 (圖片：AFP)

向油氣商徵稅一直是美國政府對抗高通膨考慮的策略之一，這項提案引起拜登政府的關注，但警惕可能對供應造成負面影響。

白宮傳出擔心這樣的稅收可能讓石油供應不增反降。研究公司 ClearView Energy Partners LLC 常務董事 Kevin Book 警示，如果與汽油退稅相結合，這項附加稅將抑制供應並提高需求，無法平衡市場。

美國近期面臨 40 年來最嚴重的通膨，民怨哀聲四起，通膨問題還可能衝擊美國期中選舉選情，令拜登正承受巨大的執政壓力。拜登曾在上週公開怒批埃克森美孚 (XOM-US)「今年賺的錢比上帝還多」, 獲利卻用來買回庫藏股，他還喊話油氣生產商應開始投資以提高產能並繳稅。