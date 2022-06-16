拜登斥油商賺取暴利卻未投資增產 埃克森美孚發聲明反駁

美國總統拜登 (Joe Biden) 周三 (15 日) 再度批評大型油企利用高漲的能源價格獲取暴利，卻未投資提升煉油產能，這般說法隨後遭埃克森美孚 (XOM-US) 反駁，美國石油協會 (API) 則列出十項建議，盼幫助緩解高漲的汽油價格。

埃克森美孚表示，公司定期向政府通報投資狀況，其在美國的能源投資比其他同業都還多，過去五年來已在美國投資超過 500 億美元，帶動美國原油產量增長近 50%。

此外，全球投資在這段期間也翻倍成長至 1180 億美元，並為公司帶來 550 億美元的獲利，這反映公司的長期發展策略，藉由持續投資來滿足社會對其產品的需求。

拜登此前將居高不下的汽油價格，歸咎於石油公司未將資金用於提升原油產能，甚至威脅對油商課徵暴利稅 (windfall taxes)。他周三再度致信大型油商，批評這些公司坐擁豐厚獲利，卻將代價轉嫁給美國人民，令人無法接受，呼籲立即行動增加供應。

對此埃克森美孚反駁說，公司在經濟低迷時期仍持續投資，使輕質原油的煉油產能增加 25 萬桶 / 日，相當於新蓋一座新的中型煉油廠，疫情期間也不例外。

埃克森美孚向拜登政府提出短期與長期建議，短期內可採取颶風來襲或供應中斷等緊急情況下的應變措施，例如放棄瓊斯法 (Jones Act) 或是部份燃油規定，以擴大供給，長期則可推動促進投資的明確政策、簡化監管流程或支持建造基礎設施等。

美國石油協會也在致政府信函中，建議以十項措施來緩解供應鏈瓶頸，並降低汽油價格，包含取消對聯邦土地和水域的開發限制、授權關鍵能源基礎建設項目、建立國家環境政策法 (NEPA) 批准流程、加快液化天然氣 (LNG) 出口、放寬投資和資本取得限制、取消鋼鐵進口關稅，以及支持能源業人力培訓等。