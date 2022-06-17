經濟前景不明 掩蓋需求激增 美航空股擁抱利多仍重挫

飛機票價飆漲仍座艙滿載，以及國際旅客入境免附新冠病毒陰性篩檢證明，近日航空公司迎來許多利多，但卻未能提振其股價。

隨著投資者權衡經濟衰退的可能性，以及 Fed 恐積極出招打擊居高不下的通膨，航空產業股近期跌幅更加超越低迷的大盤。

美國航空 (AAL-US) 周四 (16 日) 下跌 8.6%，創下 2020 年 11 月以來的最低價；西南航空 (LUV-US) 同日跌逾 6%，觸及近 2 年低點；達美航空 (DAL-US) 挫逾 7%；聯合航空 (UAL-US) 大跌 8% 以上；追蹤 18 家航空公司的 NYSE Arca 航空股指數 (XAL-US) 下挫超過 8% 。

為了抑制通膨，美國聯準會 (Fed) 周三升息 0.75 個百分點，創 1994 年以來最大升息幅度。當日 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 提道：「如果你最近坐過飛機，你會發現飛機很滿，且機票非常貴。」

在經歷新冠疫情大流行兩年後，航空公司迎來強勁的旅遊需求，達美航空、聯合航空和美國航空最近預測將恢復獲利，且航空公司管理層表示，旅客一直在消化不斷上漲的票價。

航空公司供應受限，達美、捷藍、阿拉斯加等多家航空公司已削減夏季航空計畫，以利他們在應對航班中斷或人力短缺時，有更多迴旋餘地。

有跡象表明，這波旅遊熱潮可能開始降溫，票價追踪者 Hopper 周三表示，美國國內機票價格今年首見下降，來回機票自 5 月中旬的 410 美元下降至 390 美元，但這符合通常的季節性趨勢。

初創的美國航空公司 Avelo 周四表示，將把飛往 25 個目的地的票價下調 50%，「以期在不確定時期，緩解大眾通膨壓力。」

對航空公司未來而言，關鍵點在於夏日旅遊季過後的需求表現，此時商務旅行通常會回升。企業主擔心經濟衰退，部分甚至宣布裁員，或者縮減出差旅行的計畫。

Raymond James 航空公司股票分析師 Savanthi Syth 表示：「市場只是對任何週期性的事情做出反應，任何被認為對經濟敏感的事情。看著令人沮喪的股價..... 我們正進入一場過往沒經歷過的經濟衰退。」

但 Syth 指出，由於疫情後迎來積累已久的需求、消費者儲蓄增加，以及航空公司在疫情間建立的流通性，意味著他們的資產負債表不會背負昂貴的債務。