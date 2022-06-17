美股重點新聞摘要2022年06月17日

今日操盤前瞻

日本央行利率決策

歐元區 5 月 CPI

美國擬限制燃油出口以壓低汽油價 召七大油商下周會談

美國通膨創 40 年新高、汽油價格突破每加侖 5 美元，知情人士透露，拜登政府官員正在評估限制燃油出口，希望讓高漲的汽油價格和緩下來。閱讀全文...

美中關係緊張 傳拜登、習近平將於今夏再次通話

彭博周四（16 日）援引華府兩名知情人士消息報導，美國官員正努力安排美國總統拜登與中國國家主席習近平在今年夏天通話。閱讀全文...

美上周初領失業金人數小幅降至 22.9 萬 勞動市場吃緊

美國勞工部周四（16 日）公布最新失業金數據，上周初領失業金人數報 22.9 萬人，較前值修正後的 23.2 萬減少 3,000 人，高於市場預期的 21.5 萬人。閱讀全文...

美國 5 月新屋開工率降至 13 個月新低 建築許可證大跌

美國 5 月新屋開工率跌至 13 個月低點，建築許可暴跌，代表房市正在降溫，因為房貸利率飆升降低了許多首購族的負擔能力。閱讀全文...

馬斯克將出席推特全員大會 可望就收購案表態 並重談價格

媒體周四 (16 日) 報導，指稱特斯拉 (TSLA-US) CEO 馬斯克將出席陷入困境的社交網絡公司推特 (TWTR-US) 的全體員工大會，並在會中重申對收購推特的承諾。閱讀全文...

Adobe 下調全年財測 遜於分析師預期 盤後挫近 5%

創意軟體公司 Adobe (ADBE-US) 周四 (16 日) 公布 2022 會計年度第二季財報，同時下調全年財測至低於分析師預期，導致盤後一度挫逾 5%。閱讀全文...