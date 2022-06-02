需求和成本水漲船高 美國航空機票價格漲幅驚人

美國主要航空公司調高機票價格，以彌補因航空燃料和人員短缺而導致的高昂成本，但漲幅已達令人瞠目結舌的水準。

Cowen 航空公司長期分析師貝克 (Helane Becker) 對機票價格上漲感到驚訝，她說，「今年票價上漲了 34%。之前預測 4 月、5 月和 6 月將成長 7%，現在幾乎一一實現。沒錯，我很驚訝它們真的能將這些成本轉嫁給消費者。不過，這也正是回應非常強勁的需求。」

根據美國勞工統計局 (BLS) 的最新消費者物價指數 (CPI) 報告，4 月航空公司票價飆升 18.6%，為 1963 年 12 月成為公共交通指數的組項指標以來的最大漲幅；3 月票價漲幅為 10.7%。

按年增率計算，航空公司票價較上年同期成長 33.3%，為 1980 年 12 月以來的最大年漲幅。

根據貝克整理的數據，達美航空 (DAL-US)、美國航空 (AAL-US) 和聯合航空 (UAL-US) 全美三大航空公司，5 月 23 日周末的票價平均同比上漲 49.4%。

其中達美航空的票價漲幅最為驚人。貝克的研究顯示，截至 5 月 23 日當周，達美航空的票價同比上漲 113%，高於前周的 99.7%。

貝克說，「然而，我們擔心，在勞動節之後，當人們結束旅遊季節時情況會是如何，是否又會重回現實？」她並補充說：「我們預測 9 月、10 月到 11 月中旬的休閒旅遊需求將會大幅下降。」