迎航空業復甦 駐龍客戶拉貨旺 估營運逐季上揚

航太零組件業大廠駐龍 (4572-TW) 今 (15) 日召開股東常會，對於今年展望，駐龍表示，目前稼動率已達 80%，人工滿載甚至要加班，隨著出貨時程排定，營運可望逐季上揚，樂觀看今年將出現較大成長幅度，營收規模有望回升至疫情後高點。

駐龍指出，去年整體產能利用率為 60%，目前機器稼動率已達 80%，人工更是滿載甚至要加班，看好今年成長；至於原物料上漲，由於與客戶簽約時已鎖定價格，並不受明顯波動。

駐龍前 5 月合併營收 2.34 億元，年增幅達 67.68%，法人認為，依航太產業的復甦趨勢預期，今年駐龍營收年增至少 50% 應沒問題。

依國際航空運輸協會 (IATA) 預測，今年航空公司乘客人數將可恢復到 2019 年的 83%，明年回到 94%，2024 年則可超越疫情前達 103%。

據全球二大飛機製造商波音和空巴對未來 20 年 (2021-2040 年) 全球航空業發展預測，新機需求量分別為 43610 架、39020 架，亦即未來 20 年整體航空產業仍呈現穩定成長的態勢，尤其波音預期，未來 20 年亞太地區的新機需求量逾 43%，因此，駐龍看好，此有利於我國航空製造業者與國際航太大廠進行合作和承接訂單。

駐龍進一步指出，由於疫情已使產業供應鏈重新洗牌，公司屢獲轉單捷報，後續將積極爭取更多新品項開發，此外，也將爭取空中巴士機型未來機種的零件開發生產機會，包括 A320、A350 結構零件訂單，力拚未來在各市場表現可發展為美國、歐洲與亞洲三足鼎立。

另一方面，駐龍有意結合客戶透過策略聯盟合作方式分工，向 OEM 客戶以包裹式承接業務，增加得標機會並降低資源重複耗用。

駐龍也提到，為避免新興國家的低價競爭威脅，除了積極爭取組合件等附加價值高的產品外，也持續投入製程技術研發。

駐龍日前已獲高雄市政府仁武產業園區租地優先權，可因應未來成長擴廠。