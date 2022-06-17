WoodMac示警：歐洲恐於供暖需求高峰期耗盡天然氣庫存

能源顧問公司 Wood Mackenzie(WoodMac) 警告，若經由北溪天然氣管線 (Nord Stream) 輸往歐洲的天然氣供應完全中止，歐洲恐會在冬季供暖需求高峰期耗盡天然氣庫存。

WoodMac 天然氣和液化天然氣 (LNG) 研究部門副總裁 Massimo Di Odoardo 表示，最壞的情況是北溪天然氣管線完全關閉，那麼歐洲將無法在 11 月供暖季節來臨前達成目標儲量，且恐在 1 月以前完全耗盡庫存。

Di Odoardo 警告，就算採取應變措施，歐盟恐怕也無法避免實施需求配給的可能性。

過去兩天以來，俄羅斯天然氣工業公司 (Gazprom) 削減對義大利、德國、法國和奧地利的天然氣供應， 並以管線維修當作理由，這番解釋隨即遭歐洲官員反駁，德國和義大利雙雙指控，Gazprom 的舉動是出自於政治動機，目的是為了干擾能源市場。

Di Odoardo 表示，若北溪管線以 40% 的容量運行，到了 11 月 1 日，歐洲天然氣儲量可達 67%，庫存可能撐到冬季結束後耗盡，倘若北溪管線完全終止運作，天然氣儲量恐怕會更低，只有 59%。

然而，若北溪管線恢復正常運作，即使美國德州的 Freeport LNG 工廠繼續停工，歐洲仍有機會在 11 月 1 日前達到 80% 的天然氣目標儲量。Freeport LNG 上周因爆發火災被迫停工。

Di Odoardo 說，在最壞的情況下，歐洲肯定需要進口更多液化天然氣，但再氣化產能已近乎滿載，可能限制進口，歐洲可能需要尋求某種形式的需求配給。