傳中國將投資卡達液化天然氣計畫數十億美元 雙方正進一步談判

外媒周五（17 日）援引知情人士消息報導，中國幾家能源巨頭正在深入討論向卡達的大型液化天然氣（LNG）擴張項目投資數十億美元，並根據長期合約購買燃料。

知情人士表示，中國石油天然氣集團（CNPC）、中國石化（SINOPEC）將投資卡達 290 億美元的「North Field East」天然氣擴張計畫，而且兩家公司正尋求根據長期合約採購液化天然氣，將分別購買多達 400 萬噸的液化天然氣，期限最長為 27 年，為中國與卡達兩國最大單筆超冷燃料（Super-Chilled Fuel）採購交易。

截稿前，中國石油天然氣集團、中國石化、卡達石油三家公司對此仍未回應。

據悉，卡達石油公司（Qatar Energy）官員本月早些時候曾到新加坡與中國企業會面，同時也與包括中國石油天然氣集團、中國石化、中國海洋石油有限公司（Cnooc）與北京燃氣集團（Beijing Gas Group）在內的公司就長期液化天然氣協議舉行會晤。

卡達石油公司上周曾表示，道達爾（TotalEnergies）是液化天然氣擴張項目的第一個合作夥伴，持有 25% 的股份，預估亞洲買家股份將占一半，其餘則是歐洲買家。此外，有報導指出，艾克森美孚 (XOM-US)、殼牌 (SHEL-US)、康菲石油 (COP-US)、義大利國營石油公司 Eni 也對該項目投標。

隨歐洲採取措施限制俄羅斯的管道天然氣供應，預料全球天然氣將在未來 10 年內大部分時間內持續短缺，因此液化天然氣進口商正急於獲得供應協議。

此次卡達石油公司的供應協議將能讓中國創造一個緩衝現貨價格的機會，同時讓進口多元化；中國與美國、澳洲兩個主要供應商關係正處在低谷，而另一個供應商俄羅斯正處在戰爭之中，面臨廣泛的制裁。北京政府將天然氣視為到 2060 年實現炭中和的策略過渡性燃料，期能取代煤炭。