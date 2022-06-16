北溪管線保養延誤 俄國輸往歐洲的天然氣流量恐再降

因天然氣管線維護時間延誤，俄羅斯輸往歐洲的天然氣流量面臨進一步下滑風險，帶動歐洲天然氣價格周三 (15 日) 飆漲。

俄羅斯天然氣工業公司 (Gazprom) 周三 表示，因應設備保養和維護需求，該公司已關閉 Portovaya 壓縮站的另一台渦輪引擎，這將導致由北溪 (Nord Stream) 管線運往德國的天然氣流量進一步下滑。

Gazprom 周二 (14 日) 就已宣布維修壓縮機組的消息，稱這將導致經由北溪管線運往德國的天然氣流量減少 40%，運往義大利的天然氣減少 15%。

德國最大俄羅斯天然氣進口商 Uniper SE 表示，在 Gazprom 宣布限制天然氣供應消息後，該公司取得的天然氣流量比合約載明的還要少 25%。

作為義大利最大的俄羅斯天然氣進口商，埃尼集團 (Eni SpA) 說，Gazprom 沒有針對減產做出任何解釋。

在交易員評估供應風險後，歐洲基準天然氣價格周三大漲 24%，收在每兆瓦時 120.33 歐元 (約 125 美元)。過去一周以來，歐洲天然氣價格已漲 52%，是一年前的逾四倍高。

北溪管線經由波羅的海將天然氣運往德國，是俄羅斯天然氣進入歐洲的輸送要道，另外有小部分天然氣是透過另一條路線運往義大利。

為了減少對俄羅斯能源的依賴，歐盟此前協議，各成員國天然氣儲量應在 11 月以提升到 80%，否則供暖需求恐繼續推高天然氣價格，助長歐元區通膨。