供需繼續失調 華爾街投行認為全年油價都將處於高點

地緣政治仍在發酵、全球通膨居高不下，全球油價漲勢持續加劇，下半年的目標價格顯示，華爾街多數分析師認為，高油價將持續存在。

《巴倫周刊》分析指出，雖然聯準會 (Fed) 已經採取積極行動抑制通膨，但遏制石油價格的能力有限，而石油價格飛漲是目前物價上漲的最大原因之一。

近期發佈的消費者物價指數 (CPI) 顯示，通膨最為劇烈的幾個指標都與石油緊密相關。 汽油就是其中之一。數據顯示，5 月汽油價格同比上漲 49%，燃料油價格上漲 1 倍多，為史上最大漲幅。

但能源價格上漲也會影響其他相關產業。例如，機票價格也一直在上漲，較上年同期上揚 12.6，部分原因是航空公司為飛機燃料支付更多成本。而任何靠卡車運送的貨物成本也在增加；像傢俱價格就上漲了 13%。

對於消費者而言，油價很可能會繼續維持高點。很少有石油分析師認為今年第 3 季油價會大幅下跌。幾家大型銀行普遍認為油價會保持在每桶 100 美元以上，有些人甚至認為油價會高於當前期貨價格。

截至 6 月 15 日，國際指標布蘭特原油交易價格為 120 美元。 美國指標西德州中質原油 (WTI) 的交易價格為 118 美元。美國汽油價格史上第一次超過每加侖 5 美元。

高盛的目標價傲視同儕。該行分析師庫爾瓦林 (Damien Courvalin) 預測現貨布蘭特原油價格第 3 季將由 125 美元升至 140 美元，第 4 季平均為 130 美元；WTI 原油在第 3、4 季則將分別達到 137 美元和 125 美元。

油價上漲問題的根本是沒有足夠的供應來滿足全球需求。隨著越來越多人開始旅行，地緣政治因素持續導致產量增長緩慢、供應量偏低。庫爾瓦林寫道，供需失調的情況一直存在，現在看來情況會變得更糟。為了平衡市場，接下來幾個月價格只會越來越高，直到人們開始減少使用石油產品。

其他銀行也認為油價將保持在高位，只有部分預測年底價格會有所放緩。

摩根士丹利認為布蘭特原油在第 3 季將漲至 130 美元，然後在第 4 季回落至 120 美元，但在這兩季都可能上看 150 美元。對 WTI 原油的預測為第 3 季 127.50 美元，第 4 季 117.50 美元。

花旗集團也認為價格上漲將出現放緩。過去幾個月，該行一直是最看空石油價格的投行之一；不過該行分析師在俄烏戰爭爆發後也調高了目標價。

花旗預計，今年將出現石油過剩的情況，而不是匱乏。對布蘭特原油第 3 季的目標價為 99 美元，第 4 季為 85 美元；WTI 原油則將分別跌至 95 美元和 81 美元。

花旗分析師莫爾斯 (Ed Morse) 寫道：「隨著供需平衡的緊張態勢逐漸緩解，原油價格在短期內將出現先飆升後下降的趨勢。」