鉅亨美股雷達：PayPal擴大先買後付範圍 微軟IE瀏覽器正式走入歷史

美股重要看點：

美今日將公布失業金數據。美國 10 年期公債殖利率來到 3.435%，美股期貨週四 (16 日) 下滑，道瓊期貨跌 19.1%，標普 500 期貨跌 2.72%，那斯達克 100 期貨跌 1.72%。

聯準會 (Fed) 周三 (15 日) 結束為期兩天的聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議，將基準利率調升 3 碼 (75 個基點)，至 1.5%~1.75% 區間，升息幅度是 1994 年來以來最大。

Fed 並在本次會議釋出利率點陣圖。FOMC 委員預期，今年聯邦基金利率將達 3.4%，較 3 月會議預期增加 1.5 個百分點，並在 2023 年升至 3.8% 左右，比 3 月預期高出 1 個百分點。

除升息路徑外，FOMC 委員也大幅下調今年的經濟增長預期，預計 2022 年 GDP 增長率為 1.7%，低於 3 月時預期的 2.8%，失業率預估值自此前預期的 3.5% 上修至 3.7%，總體通膨率預估值自 4.3% 上調至 5.2%。

隨著通膨變得更加根深蒂固，侵蝕消費者購買力，加上 Fed 採取更積極手段打擊通膨，富國銀行 (Wells Fargo) 現在預料，美國經濟將從 2023 年中旬開始出現「輕度衰退」(mild recession)。穆迪分析 (Moody’s Analytics) 也認為，美國經濟軟著陸的機率較低。

美國聯準會周三 (15 日) 大幅升息 75 個基點，但美股不跌反漲。高盛的銷售和交易部門認為，劇烈升息後的美股反彈已經完成，接下來又是新一輪痛苦的開始。

高盛銷售和交易部門的 John Flood 發布市場報告，認為現在的反彈不值得期待。跡象之一是，周三表現最佳的個股，包括眾多「低品質」股票，像是不獲利的科技股、高估值軟體股，與市場最被看空的股票。

Flood 預測，市場經過周三的短暫反彈後，將繼續探底，企業將進入庫藏回購的停電期，散戶仍苦於加密貨幣崩跌的逆風，交易者仍持有現金繼續觀望。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 5 月新屋開工月增率 (%)，前值 - 0.2

美國 5 月營建許可月增率初值 (%)，前值 - 3

美國上週初領失業金人數 (萬人)，前值 22.9

重要個股動態：

天風國際證券分析師郭明錤週三 (15 日) 更新預測指出，蘋果將在 2023 年上半年量產搭載 M2 系列晶片的 15 吋 MacBook，並在 2023 年第二季或稍晚發布 。

郭明錤補充：「 15 吋 MacBook 可搭載 M2 或 M2 Pro 晶片的兩個選項，而且隨附的充電頭也同樣有差異，M2 版 15 吋 MacBook 提供 35W 電源轉接器，M2 Pro 則配有 67W 電源轉接器。」

蘋果今年 WWDC 開發者大會上推出的 13 吋 MacBook Air 也提供這兩個電源轉接器選項。

AAPL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

面臨蘋果 (AAPL-US) 觸角伸入「先買後付」領域，PayPal (PYPL-US) 不得不提高自身競爭力。

蘋果宣布今年秋季隨著 iOS 16 一起推出「先買後付」(Apple Pay Later) 服務後，PayPal 不久便推出改良後的「Pay Monthly 」服務，讓顧客可將最高 1 萬美元的消費拆成每月帳單，最長 2 年償還。

PayPal 用戶在結帳時可看到新分期付款計畫選項，並需要獲得核准。該選項開放給自 199 美元至 1 萬美元的消費金額申請，可拆分 6 至 24 期每個月付款。

PYPL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

經微軟 (MSFT-US) 一再提醒後，一代瀏覽器霸主 Internet Explorer 周三 (15 日) 正式退休。微軟已經停止支持這一 26 年歷史的品牌，用戶此後將被指向微軟較新的 Edge 瀏覽器。

雖然微軟不直接從瀏覽器中獲得收入，但 Edge 預設使用公司的 Bing 搜索引擎，並經由搜索引擎產生廣告收入。這一類別約占微軟總收入的 6%，第一季接近 30 億美元。