蘋果大軍來襲 PayPal擴大BNPL範圍 調高消費上限至1萬美元 2年內還

面臨蘋果 (AAPL-US) 觸角伸入「先買後付」領域，PayPal (PYPL-US) 不得不提高自身競爭力。

蘋果宣布今年秋季隨著 iOS 16 一起推出「先買後付」(Apple Pay Later) 服務後，PayPal 不久便推出改良後的「Pay Monthly 」服務，讓顧客可將最高 1 萬美元的消費拆成每月帳單，最長 2 年償還。

PayPal 用戶在結帳時可看到新分期付款計畫選項，並需要獲得核准。該選項開放給自 199 美元至 1 萬美元的消費金額申請，可拆分 6 至 24 期每個月付款。

根據 Engadget 報告，Pay Monthly 評估的年利率在 0% 到 29.99% 之間。

PayPal 的新計畫選項將加入現有的「Pay in 4 服務」。「Pay in 4 服務」是將單筆消費款項在爾後 6 周內拆分成 4 次付款，不加收手續費或利息。

目前蘋果 Apple Pay Later 的消費上限是 1000 美元。然而，雖然 Pay in 4 讓客戶可以選擇在無需批准的情況下分成四筆數額相同的帳單款項，但據報導，蘋果將先審核顧客，才能提供該選擇。

據報導，蘋果利用與 iCloud 配對的詐騙偵測技術，以審核 Apple Pay 個人用戶能否使用「先買後付」功能。