傳蘋果15 吋MacBook可選擇搭載M2或M2 Pro晶片

天風國際證券分析師郭明錤週三 (15 日) 更新預測指出，蘋果將在 2023 年上半年量產搭載 M2 系列晶片的 15 吋 MacBook，並在 2023 年第二季或稍晚發布 。

郭明錤在 3 月時透露，蘋果研發 15 吋 MacBook 將在 2023 年第四季開始量產，但他週三更新預測寫道：「蘋果 15 吋 MacBook 將於 2023 年上半年量產，新品發布時間點可能是 2023 年第二季或更晚。」

郭明錤更新蘋果 MacBook 預測 (圖片：郭明錤推特)

郭明錤補充：「 15 吋 MacBook 可搭載 M2 或 M2 Pro 晶片的兩個選項，而且隨附的充電頭也同樣有差異，M2 版 15 吋 MacBook 提供 35W 電源轉接器，M2 Pro 則配有 67W 電源轉接器。」

蘋果今年 WWDC 開發者大會上推出的 13 吋 MacBook Air 也提供這兩個電源轉接器選項。

另外，對追求極致輕便筆電的果粉來說，最關注的莫過於 12 吋 MacBook 何時回歸？ 郭明錤週三透露，他目前沒有聽到任何有關 12 吋 MacBook 的計畫。

彭博科技記者 Mark Gurman 10 日透露，蘋果正在開發 15 吋版 MacBook Air，最快明年春季發布，將是 MacBook Air 歷年來最大的尺寸，12 吋 MacBook 推出的時間可能要到 2023 年底或甚至是 2024 年，故市場推斷，目前沒有任何消息是合理的。

蘋果將在 2023 年量產搭載 M2 系列晶片的 15 吋 MacBook (圖片：AFP)

供應鏈分析師 Ross Young 近期也指出，蘋果 (AAPL-US) 供應鏈沒聽到有 12 吋版本的消息，因為蘋果目前似乎比較著重於 13 吋以上的筆電。