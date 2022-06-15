拜登傾向取消部分中國商品關稅

白宮新任新聞秘書尚皮耶 (Karine Jean-Pierre) 週二 (14 日) 透露，美國總統拜登傾向取消川普時期對中國商品加徵的部分關稅，內部討論仍在繼續。

尚皮耶週二指出，拜登政府長期以來認為，川普時期對一些中國商品加徵的關稅是「不負責任」且未促進美國國家安全，反倒促使美國消費者和企業成本上升。目前白宮內部對此議題的討論仍持續中。

外媒引述消息人士指出，拜登已向白宮助理表態，他傾向刪除對一些中國進口商品的關稅，要求官員們近幾週做出詳細的分析和選擇，據悉，美國政府最早 6 月內公布細節。

彼得森國際經濟研究所近期指出，美國若降低對中國商品的關稅，便可將通膨率降低最多 1.3 個百分點，或為每個家庭節省 797 美元。

不過，白宮認為取消部分中國商品關稅不太可能大幅抑制美國高通膨，而且抑制通膨的責任是在聯準會，但拜登仍傾向取消，因為美國政府幾乎沒有其他選項來應對飆升的物價。

葉倫認為重新配置對中關稅更具戰略意義 (圖片：AFP)

美國財政部長葉倫 (Janet Yellen) 8 日表示，拜登政府正在研究中國輸美產品的「301 條款」關稅的修改，並針對特定產品排除這些關稅。

葉倫認為：「就一些中國進口商品的關稅來說，我認為最終是美國人而不是中國人支付，這無疑損害美國消費者和企業，而重新配置這些關稅更具戰略意義，儘管這不是緩解高通膨的萬靈丹。」