達里歐：多國央行2024年將須降息 以拉抬經濟

橋水創辦人達里歐 (Ray Dalio) 周二 (7 日) 表示，世界多國央行兩年後將開始降息，以重建受停滯性通膨 (stagflation) 衝擊的經濟。

這位避險基金大亨接受澳洲金融評論 (AFW) 訪問時說：「我們正在緊縮循環，導致許多金融資產修正或下跌。這種痛苦將變得明顯，並將迫使各央行再次寬鬆，可能發生在 2024 年，也就是靠近許多國家下次總統大選的時候。」

期貨市場目前押注美國、英國等已開發國家可能在兩年後降息，但目前焦點仍多擺在貨幣緊縮的速度有多快。為了讓通膨不再加速攀升，已有超過 60 個經濟體啟動升息，例如澳洲央行 (RBA) 周二一口氣升息 2 碼 (50 個基點)。

達里歐說，這種結構性的通膨局勢，將演變成停滯性通膨。他去年就提通膨可能持久的看法。

由於疫後供應鏈中斷、俄國侵烏引發能源危機，加上消費者支出廣泛回溫，三重力量交會下，全世界遭遇通膨壓力激增的完美風暴。

世界銀行 (World Bank) 周二警告，全球經濟將難以避免衰退，就算能逃過，仍會陷入高通膨、低成長的停滯性通膨數年之久。該機構將今年全球國內生產毛額 (GDP) 成長預測從 1 月所估的 4.1% 調降至 2.9%，遠不如去年的 5.7% 成長率。