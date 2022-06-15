〈紐約匯市〉市場觀望Fed會議 美元續強 英鎊貶破1.2美元關卡

美國聯準會 (Fed) 公布決議前夕，交易員正在為美國大幅升息做準備，美元指數周二 (14 日) 小幅走高，續刷 20 年新高，澳、紐幣等風險貨幣下跌，英鎊貶破 1.2 美元，逾兩年首見。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 漲 0.38%，報 105.48，續攀 20 年高位。

對通膨和經濟增長有關的擔憂情緒近月來使全球經濟體備受煎熬，美元也因此從避險資金流當中獲益。

Refinitiv 的 Fedwatch 工具顯示，有將近 90% 的人預期，Fed 將在明日會議結束時宣布升息 75 個基點，高於先前普遍預期的 50 個基點。

Caxton 市場情報主管 Michael Brown 說：「美元依然是外匯市場中表現相對較好的貨幣，今日的交易市況是典型的會議前的寧靜，但我對這種情況是否持續仍抱有疑慮，因爲鷹派的 Fed 可能為美元走高提供所需的催化劑。」

因風險情緒疲軟，澳幣兌美元跌 0.78% 至 0.6872 美元，紐元兌美元貶 0.74% 至 0.6214 美元。

日圓匯率繼續走低，貶 0.74% 至 135.40 日圓兌 1 美元。日圓兌美元周一創下 1998 年以來新低，內閣官房長官松野博一對此表示擔憂，承諾會在必要時做出適當反應。

英鎊兌美元貶 1.15% 至 1.1992 美元，是 2020 年 3 月以來首度跌破 1.20 美元。對英國央行 (BOE) 沒那麼鷹派的預期加上潛在貿易戰風險，使英鎊表現低迷。

英國首相強生 (Boris Johnson) 上周提出一項法案，企圖單方面修改北愛爾蘭協議。作為英國脫歐協議的關鍵，北愛協議負責管理北愛爾蘭和愛爾蘭邊境的商品和服務流動，市場認為，強生片面修改的舉動恐將英國推向貿易戰風險。

德國商業銀行 (Commerzbank) 發布報告稱，與歐洲的貿易衝突有可能進一步加劇衰退風險，使英鎊在未來幾個月繼續承壓。

另外，在經濟疲軟的情況下，分析人士認為，英國央行以更大幅度升息來打擊通膨的意願沒有那麼強烈。市場預期，英國央行將在周四會議升息 25 個基點。

加密貨幣貶勢較昨日收斂，但比特幣仍跌 7%，報 21,597 美元，以特幣也跌 6.5% 至 1,163 美元，加密貨幣貸款平台 Celsius Network 暫停提款的消息以及美國大幅升息前景，近期使加密貨幣陷入動盪。

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