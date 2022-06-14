〈台幣〉終結連8貶 量縮收29.708元

美股周一崩跌遁入熊市，帶動美元指數攀上近 20 年新高，台北股匯今 (14) 日早盤齊挫，但台股跌勢逐漸收斂，守住萬六大關，新台幣兌美元匯率也由貶轉升，終場升值 3.4 分，收在 29.708 元，終結連 8 貶的態勢，台北及元太外匯市場總成交值僅 12.68 億美元。

新台幣兌美元匯率早盤一度摜破 29.8 元關卡，最低來到 29.802 元，續創近 1 個月新低，隨著股市跌幅縮小，匯市也湧入拋匯力道，支撐新台幣翻揚，終場以 29.708 元作收，升值 3.4 分，台北外匯市場成交值 8.74 億美元，元太外匯市場成交值 3.94 億美元。

觀察主要貨幣對美元表現，根據央行統計，美元指數今天小漲 0.04%，日圓升值 0.13%，新台幣升 0.11%，歐元、人民幣也小幅走升，而韓元則貶值 0.19%，新加坡幣貶 0.09%，亞幣互有升貶。

通膨壓力持續籠罩市場，Fed 本周舉行利率決策會議，外界普遍預期將升息 50 個基點 (2 碼)，但也不乏升息 75 個基點 (3 碼) 的呼聲，美元指數衝上 105，創近 20 年新高。台灣央行理監事會議本周四登場，連二升幾乎已成共識，至於升息幅度，專家估落在半碼至 1 碼之間。

台股今天大洗三溫暖，早盤一度跌逾 200 點，失守萬六、15900 點，但金融股表現強勢，電子權值股跌幅也逐漸收斂，帶動加權指數尾盤急拉，終場小跌 23 點，收在 16047 點，外資繼昨天狂殺 480 億元後，今天再砍 236.92 億元，為連 4 賣。