〈台幣〉股匯雙殺摜破29.8元關卡 探近1個月新低

聯準會激進升息及經濟衰退擔憂正瀰漫華爾街，美股周一慘遭血洗，正式墜入熊市，台北股匯今 (14) 日也呈現雙殺走勢，大盤一度挫逾 200 點，摜破萬六、15900 點，新台幣兌美元匯率也貶破 29.8 元關卡，續寫近 1 個月新低。

隨著避險情緒升溫，美元持續走強，新台幣匯率已經連續第 9 個交易日走貶，早盤一度貶值 6 分，最低來到 29.802 元，直逼前波低點，外資不斷撤出台北股匯。

觀察主要貨幣對美元表現，新台幣早盤貶值 0.1%，韓元也貶 0.09%，新加坡幣則反彈 0.11%，日圓、人民幣小幅升值 0.01-0.02%，亞幣互有升貶。

美元指數飆升至近 20 年新高，衝上 105 左右，風險資產拋售加劇。Fed 本周舉行利率決策會議，市場普遍預期將升息 50 個基點 (2 碼)，但也不乏升息 75 個基點 (3 碼) 的呼聲，例如巴克萊 (Barclay) 和 Jefferies。

台股方面，受美股崩跌影響，電子權值股持續遭空方狙擊，台積電、聯發科下挫 1-2%，不過，金融股逆勢突圍，普遍在盤上表現，加權指數早盤摜破萬六，一度下跌 200 點，失守 15900 點，隨後跌勢略收斂。