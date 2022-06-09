全球航運業出現衰退徵兆 小摩：美國消費萎縮是主因

美國貨運業衰退不是一夕造成，從最近種種跡象就能看出端倪。先是美國消費萎縮讓零售業誤判形勢，導致庫存過剩，而同行間爭先恐後清理庫存，也導致貨運業的衰退。

終端需求下降後，緊接著就是美國進口需求出現斷崖式下跌，且是量價齊跌。

貨運情報公司 Freightwaves 警告，雖然 2022 年前 5 個月進口表現強勁，但現在進口需求不僅走軟，且過去幾周已下降了 36%。

另外，國際航運研究及諮詢機構 Drewry 追蹤從中國到美國西海岸的貨櫃現貨價格，環比下跌 41% 至 9630 美元，代表運費正在下滑，且還暗示隨著美國陷入經濟衰退，對貨物的需求銳減，運費也將進一步下降。

面對這種種現狀，摩根大通分析師也開始對貨運業發出衰退預警。

摩根大通歐洲運輸和物流分析師布蘭德 (Samuel Bland) 周三 (8 日) 在報告中引用 FreightWaves 的文章，「最近幾周美國的貨櫃進口量急劇下降，在洛杉磯和長灘港的每周數據中也看到相似跡象。」

摩根大通得出的結論是，由於美國消費者購買力是推動疫情以來運費上漲的關鍵因素，因此消費萎縮「對整個行業來說都造成負面影響，尤其是對 ZIM Integrated Shipping Services Ltd (ZIM-US) 這類公司。」

在摩根大通發出預警後，美股航運股大幅下跌。羅素 3000 指數航運類股下跌 4.8%，創一個月來最大跌幅，所有 15 支成分股全面下挫。其中全球最大散裝輪業者之一的 Eagle Bulk Shipping (EGLE-US) 下跌 11.63%，創一個月來最大跌幅。

美國航運業的困境，反映出美國消費萎縮；有些經濟學家推測，隨著聯準會 (Fed) 開始升息並縮減資產負債表，消費者可能正在經歷「通膨高峰」。然而，即使通膨壓力開始緩解，從房貸到卡債和車貸，消費者仍可感受到利率上升的負面影響，並進一步惡化需求和可自由支配支出。

另外，美國居民儲蓄率一降再降，4 月美國個人儲蓄占可支配收入的比率已降至 4.4%，創 2008 年以來最低，和昔日財政紓困措施下 33.8% 的高峰值，已有天壤之別。

40 年首見的高通膨已經掏空了大部分人的口袋，已沒有更多資金可用於消費。