道瓊指數回吐拜登上任來漲幅 白宮：正密切關注股市

美股周一（13 日）再現一瀉千里夢魘，如今道瓊指數已回吐總統拜登上任以來全數漲幅，對此白宮發言人 Karine Jean-Pierre 表示，白宮正密切關注股市。

道瓊指數周一收盤大跌 876.05 點或 2.79%，收 30,516.74 點，下探至去年 1 月以來最低水準，回吐拜登上台以來所有漲幅，利空是通膨飆升與聯準會（Fed）持續升息，引發經濟衰退疑慮。

對此，Jean-Pierre 說：「如你所知，我們正密切關注（股市），我們知道家庭擔心通膨和股市，這也是總統真正在意的事情。」

她並表示，美國正面臨全球性挑戰，普丁侵略烏克蘭與新冠肺炎疫情，都引發通膨上升，美國並非全球唯一面臨通膨問題的國家。

上周五美國勞工部發布的數據顯示，5 月消費者物價指數較一年前攀升 8.6%，寫下 1981 年 12 月以來最大升幅，並高於上月與經濟學家原估的 8.3%，顯示通膨惡化。

白宮一再堅持，經濟成長和低失業率，使美國有能力對抗通膨，但第 1 季國內生產毛額（GDP）萎縮，Fed 也開始緊縮貨幣政策。若美國經濟如市場預期陷入衰退，失業率就不太可能保持低水準。

摩根士丹利執行長 James Gorman 周一預料，美國經濟衰退的機率約 50%，原本他估 30%；他並說，通膨並非短暫現象，Fed 必須加快腳步。