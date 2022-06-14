美企境外投資審查法案 參眾兩黨議員就文本達成共識

美國國會議員已就一項擬議法案達成共識，該法案將賦予美國政府權力，審查美國企業的海外投資項目，以保護關鍵技術與供應鏈不受中國等競爭國家威脅。

最新文件顯示，參眾兩黨議員近期已就法案文本達成共識，將投資審查範圍縮小至幾個關鍵產業和技術，包含半導體、大容量電池、製藥、稀土、生物技術、人工智慧、量子運算、高超音速 (hypersonics)、金融技術以及機器人和水下無人機等自動化系統。

更新後的法案文本將要求美國企業揭露部分海外投資，並授權政府行政機構成立新的跨部門小組，以國家安全為基礎來審查或阻止企業的海外投資項目，包含綠地投資 (greenfield investments)、涉及知識或智慧財產權轉讓的合資交易，以及風險投資和私募股權交易等資本投入活動。

上述投資限制適用於美國企業及旗下子公司，企業必須在進行海外投資活動前 45 天通報政府，若未在規定時間內通知，則政府有權停止交易。

擬議法案最初由民主黨參議員凱西 (Bob Casey) 和共和黨參議員康寧 (John Cornyn) 獨立提出，在獲得兩黨廣泛支持後，被納入眾院版本的大規模抗中法案。

包含凱西、康寧以及五名眾議院議員周一透過聲明表示：「建立對外投資審查機制為一項關鍵工具，國會致力於為納稅人資金提供護欄，並保護供應鏈不受中國在內等國家影響。」

更新後的法案文本呼籲成立國家關鍵能力委員會來審查對外投資，但沒有具體說明該由哪個機構帶領。國會議員最初提議由美國貿易代表署 (USTR) 領導，最後仍選擇將決定權留給總統，其他可能性包含帶領美國海外投資委員會 (CFIUS) 的財政部。