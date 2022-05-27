美國務卿布林肯：投資、結盟、競爭 抗中三大策略

美國國務卿布林肯周四（26 日）表示，將促進國內投資，並加強與盟邦合作，推動一個包容、透明的國際秩序願景，以抗衡中國。

布林肯周四在喬治華盛頓大學闡述對華政策，並表示中國對國際秩序帶來最嚴峻長期挑戰。這是美國總統拜登上台一年多以來，美方首度系統性陳述對華政策。

布林肯說：「中國是唯一一個既有重塑國際秩序意圖，並且在經濟、外交、軍事、科技等層面愈來愈有實力做到這一點的國家，中國政府的願景可能使我們偏離過去 75 年支持世界出現諸多進步的普世價值觀。」

華爾街日報報導，布林肯表示，美國的戰略可用三個詞來描述：投資、結盟、競爭。

他表示，拜登政府正投資研究、國內基建及教育；在世界各國中，研發占經濟的比率，美國已不再名列前茅，中國的名次卻排得很前面。

布林肯表示，正努力加強在印太地區的安全聯盟與貿易夥伴關係。他提到拜登政府提高對「四方安全對話」（Quad）的重視程度，加強與東協的合作，並與澳洲、英國建立新安全夥伴關係。

布林肯說，將透過國內投資和國際合作，與中國展開競爭。他批評中國的貿易和產業政策缺乏互惠性。他提及中國對鋼鐵等行業的補貼，對外國新聞和娛樂媒體的審查，以及強迫美企轉移技術。

布林肯說：「我們不尋求改變中國的政治制度，我們的任務是再次證明，民主能因應緊迫挑戰，創造機會，增進人類尊嚴。」

中國官媒參考消息報導，布林肯這場對華政策演講，釋出三大信號：明確將中國視為主要對手、遏制中國之心未死、不願與中國公開撕破臉。

布林肯在演講中做出一些表態，包括不尋求美中衝突或「新冷戰」，不尋求切斷中國與全球經濟的聯繫，不阻礙中國發展經濟，不試圖改變中國的政治體制。

參考消息指出，從布林肯的這些表態來看，顯示美方在表面上仍希望建立中美關係「護欄」，防止中美競爭變成徹底敵對。

參考消息說，要提醒美方的是，中國有句意味深長的古話：「聽其言而觀其行」，重要之處不僅在布林肯等美國官員說了什麽，中方也會看他們做了什麽。