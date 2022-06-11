劍指中國！美國會擬立法審查企業境外投資 料納抗中法案

有關美國是否擴大政府權力的辯論持續升溫，日經亞洲 (Nikkei Asia) 報導，美國國會擬提案審查自家企業在部分國家的投資項目，包含中國和俄羅斯，並將其納入抗衡中國的競爭法案中。

美國海外投資委員會 (CFIUS) 是負責進行外資審查的跨部門機構，旨在防止可能對國家利益造成重大影響的投資進入美國，而上述研擬中的機制則與 CFIUS 的使命相反，目的為評估美國企業的海外投資交易，是否對國家安全構成重大風險。

眾院版本法案要求，企業將生產或開發作業轉移到「受關注的國家或實體」之前，必須事先發布通知，且總統有權要求修改或取消任何被視為對國家關鍵能力構成「不可承受風險」的交易，半導體、製藥和人工智慧等關鍵領域料將面臨審查。

該機制預計會被納入美國抗中法案，目前參眾議員正針對《跨黨派創新與競爭法》(Bipartisan Innovation and Competition Legislation) 進行兩黨協商，其中也包含 520 億美元的晶片補助。

考慮到中國是特斯拉 (TSLA-US) 等科技公司或汽車業者的投資重鎮，此舉恐為美企的中國業務帶來巨大衝擊，在美國經商的的外國公司也可能受影響。

榮鼎諮詢 (Rhodium Group) 數據顯示，2000 年至 2019 年期間，美企對中國的直接投資額達 2430 億美元，其中有 45% 的產業投資可能需要接受審查。

儘管美國已對中國實施一系列技術出口管制，仍未緩解人們對中國利用美國技術強化軍事能力的擔憂，要求 CFIUS 擴大管制的呼聲難平，新冠疫情和俄烏戰事爆發後，對供應鏈過度集中的風險也引發關切。

日經指出，上述評估機制已獲拜登政府支持，美國財政部也釋出一項試驗計畫，要求企業必須就涉及敏感技術的交易發布通知。

美國商務部長雷蒙多 (Gina Raimondo) 本月初向日經表明，她和拜登總統都支持這個想法，但商業人士因擔心海外投資受阻，強烈反對這項提案。

安慶國際法律事務所 (Aiken Gump Strauss Hauer & Feld) 合夥人 Christian Davis 認為，考量到兩黨議員對這類境外投資審查的支持，最後過關機率很大。