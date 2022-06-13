停滯性通膨警鐘響 基建題材可望異軍突起

世界銀行警告，未來幾年將陷入通貨膨脹和經濟成長停滯的「停滯性通膨」風險，在這薪資漲幅跟不上萬物齊漲的環境下，如何抵禦通膨創造資產價值成為投資人的首要課題，法人看好基礎建設題材異軍突起。

世界銀行 6/7 公布最新 2022 年全球經濟成長率預估由原先的 4.1% 下修至 2.9%，主因能源及食品價格持續上揚、烏俄戰爭導致供應鏈中斷。同時，全球經濟成長因疫情下滑後，在 2021 年後疫情時期經濟成長 5.7%，然而目前經濟萎縮可能是「全球從 80 多年來最大的衰退初步復甦後最急遽的放緩」。

對此聯邦投信認為，目前通膨及烏俄戰爭等問題仍處於膠著，加上各項經濟數據不樂觀，大多數投資人對市場持觀望態度。但根據彭博數據顯示，過去歷史經驗顯示在兩次通膨升息循環中，基礎建設相關指數皆有不錯表現，若統計今年以來至 6/10 止，MSCI 世界指數和 S&P500 皆下跌超過 18%，而 S&P 全球基礎建設指數則逆勢上漲 2.44%，顯見基礎建設相關類股對抗通膨的能力。

聯邦民生基礎建設股票入息基金預定經理人趙家華指出，市場動盪時期，可適當布局民生基礎建設相關標的，因該產業涵蓋水電瓦斯等民生必需公共事業，對景氣循環較不敏感且定價通常與通膨有連帶關係同步上漲，除了產品價格穩定外，同時兼具穩定現金流的特性，根據彭博數據顯示民生基礎相關股票股利率表現皆優於傳統股票指。

此外，各國為刺激經濟紛紛推動新的基礎建設政策，對現有基礎建設做老舊汰換或做低碳轉型，中長期來看基礎建設將因此受惠。

富蘭克林證券投顧也指出，根據顧問公司 bfinance 四月發布的機構投資人調查結果顯示，82% 受訪者擔憂通膨和利率上揚恐影響其達成中期投資目標的能力，過去 12 個月已有 31% 受訪者增加投資基礎建設資產，46% 受訪者預計未來 12 個月將增加基礎建設投資，高居各資產之冠，高於欲加碼私募債券 (42%)、房地產 (39%)、通膨連結債 (14%)、或是上市股票和債券資產的比例。

不過，市場上基礎建設相關基金玲攏滿目，趙家華表示，在投資商品挑選上宜選擇投資組合涵蓋有傳統的民生基礎建設，如：有穩定收益的水電瓦斯，更要有在美國 1.2 兆大基建計畫加持下的新型態基礎建設如乾淨能源、淨水處理、老人照護及５Ｇ通訊等擁有基建３大潮流：政策支持、社會經濟長期需求、環境友善之產業，以全方面掌握民生基礎建設股票紅利。