油價上漲能源題材夯？散戶投資下一步

隨著俄國侵烏，石油和糧食供應從本已吃緊的市場中斷，美國勞工部資料顯示，截至今年 5 月，美國消費者通膨率近 12 個月內達到 8.6%，是 40 年來最高點；汽油價格也創下史上新高，糧食價格飛漲。

美國石油市場，Oanda 美洲高級市場分析師 Edward Moy 報告指出，雖然石油表現疲軟，「隨著經濟前景繼續暗淡，部分交易者進入去風險模式，但沒有人真的想放棄今年最棒的交易，也就是石油和能源股。」

而油田服務公司貝克休斯上周五表示，本周美國石油鑽井平台數量增加了 6 座，達到 580 座，高於去年同期的 461 座。

由於燃料需求持續強勁、油價上漲。美國能源資訊署 (EIA) 上周公布，汽油庫存進一步下降，表明隨著夏日駕駛旺季全面展開，需求將進一步增加，儘管美國汽油平均價格預計將首次達到每加侖 5 美元。

另外，觀察歐洲石油狀態，歐盟近期針對第六輪的對俄制裁達成共識，將禁止俄國的石油經由海運進口；加拿大皇家銀行（RBC）資本市場全球能源策略師 Michael Tran 則指出 ，雖然歐盟禁令會阻止每天 120 萬桶至 150 萬桶的俄油進入歐洲，預計俄國每年的損失恐高達 100 億美元（折合約新台幣 2,900 億元）的出口收入；但是，那些石油極有可能會改賣給亞洲。

在歐洲「封殺」俄國原油的同時，印度開始在市場上用低價狂買俄國石油。印度要求俄國以每桶低於 70 美元的價格出售原油，今年 5 月，印度已經從俄羅斯進口超過 2,400 萬桶的石油，以去年平均每個月俄羅斯出口 96 萬桶的石油給印度，今年 5 月的出口量暴增 25 倍。

印度油價的上漲將拖累國庫，同時也加劇通膨，因此，當俄國在折價找買家時，印度趁機撿便宜；且印度接著精煉進口的原油，再出口給國際客戶賺取價差，包含歐洲。

俄羅斯國家能源安全基金會首席分析師 Igor Yushkov 表示，印度將進口俄油在沿海煉油廠加工成柴油後，再轉運到歐洲市場出售。華爾街見聞的數據顯示，從印度出口到歐洲的柴油和其他煉油產品，3 月達到每天 21.9 萬桶，創下歷史新高，歐洲的抵制是否只是一種「政策勝利」?

全球被關注的石油上漲，在投資市場上表現如何? 小編列出以下定期投資排行表現，能源基金近一年所有基金類型中定投績效表現優異；也列出能源基金主題表現最好的基金排行，提供大家參考。

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