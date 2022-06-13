因晶片短缺 業界估今年汽車減產已逾200萬輛

根據汽車數據預測公司 AutoForecast Solutions (AFS) 最新估計，由於微晶片短缺，全球汽車製造商今年取消生產的車輛數量，已飆升至 200 萬輛以上。雖然短缺情況可能緩解，但車廠仍將其可用晶片，優先用於高階、高利潤車型，而不是入門級車型。

AFS 指出，上周因晶片危機而停產的車輛達 23.4 萬輛汽車，使得今年以來，因微晶片危機而損失的汽車總數達到 223 萬輛。

上周大部分減產的汽車來自北美，AFS 估計，當地共削減 20.5 萬輛汽車生產。在南美，生產計畫約削減 25200 輛，而中國以外的亞洲工廠，則削減 4200 輛。中國、中東或非洲沒有進一步減產的報導。

AFS 負責全球汽車預測的副總裁 Sam Fiorani 表示，此次提供的新的預測數據，包括修訂後的歐洲汽車減產量，AFS 將歐洲地區減產量較此前下調約 500 輛，至 79.41 萬輛。

AFS 預計，今年全球汽車市場累計減產量會攀升至約 304 萬輛。

整體而言，歐洲和北美地區仍是全球因晶片荒導致汽車累計減產量最大的兩大地區，並且今年的減產量預計都將破百萬輛。相較之下，中國汽車市場所受的影響較小，因缺少晶片的減產量約為 10.7 萬輛。

為減緩晶片荒衝擊，主流晶片廠商大多承諾增加對汽車晶片的投資。其中，瑞薩電子宣布將投資 900 億日圓，用於重啟日本甲府工廠的半導體產線，預估未來產量將達到目前的 2 倍。英飛凌也宣布將投資超過 20 億歐元，在馬來西亞建設新的工廠，來擴大產能。恩智浦則計畫投資 26 億美元，在美國擴大相關產能。