美中高層盧森堡會談 提及台灣北韓等議題

多家中外媒體週一 (13 日) 報導，美國白宮國安顧問蘇利文 (Jake Sullivan) 與中國最高外交官員楊潔篪在盧森堡會面，討論兩國雙邊關係面臨的一系列安全挑戰，包括台灣、北韓和烏俄戰爭等議題。

「香格里拉對話」亞洲安全會議上週日落幕，緊接著美國白宮國安顧問蘇利文 (Jake Sullivan) 與中國最高外交官員楊潔篪週一在盧森堡會面，談論雙方共同關切議題。

白宮發布聲明指出：「這次會晤是兩人 5 月 18 日的電話通話之後進行的，雙方討論對一些區域和全球安全問題，以及美中關係中的關鍵問題，進行坦率、實質性和富有成效的會談。」

白宮聲明還提及，蘇利文會中強調兩國保持溝通暢通以管控兩國間競爭的重要性。

一位不願具名的美國官員透露，蘇利文與楊潔篪的會晤持續 4 個半小時，上一次兩人會面 3 月 14 日在羅馬舉行，相比於羅馬會談出現的激烈論辯 7 小時，這次會議顯著相對溫和。

美國官員指出，蘇利文和楊潔篪週一討論兩國雙邊關係面臨的一系列安全挑戰，台灣、北韓、烏俄戰爭等議題。針對台灣議題，美方向中方重申一中政策不變，並關切海峽兩岸的穩定，確保不會單方面改變現狀。針對烏俄戰爭和北韓一系列彈道導彈試驗，美方希望與中方合作。

新華社報導，楊潔篪警告美方，台灣問題事關中美關係政治基礎，處理不好將產生顛覆性影響，並針對涉疆、涉港、涉藏、南海以及人權、宗教等問題表達立場，還與美方就烏克蘭與北韓核武等國際地區問題交換意見。

美國官員透露，美中雙方都同意未來的會談，但拒絕提供任何具體細節，盧森堡會談沒有提到美中元首會面 (拜習會)，但美方期待在未來幾個月看到更多潛在的會晤，目前尚無具體安排。