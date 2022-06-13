前Fed主席柏南克：Fed有望讓美國經濟「軟著陸」

美國聯準會 (Fed) 前主席柏南克表示，只要供應面的通膨壓力減緩，美國經濟就有機會「軟著陸」。

柏南克週日 (12 日) 說，目前美國經濟喜憂參半，經濟可能陷入衰退。經濟學家們近期紛紛提出經濟衰退的預測，但他認為，Fed 實現軟著陸的機率很高。

在柏南克預測的情景下，將會看到美國 40 年來最嚴重的通膨降溫，且不會出現經濟衰退或僅溫和衰退。他期望供應鏈將能得到改善，石油和食品價格將穩定或下跌。他也指出，若對 Fed 失去信心，可能會導致決策官員實行更嚴厲因應措施。

柏南克指出，強勁美國勞動力市場是一個重要因素，只要供應面好轉，Fed 就有機會壓低通膨，同時不會帶來 80 年代初時的代價。

高盛經濟學家先前也表示，美國經濟仍處於軟著陸的狹窄道路上。通膨數據的改善和其他因素表明，Fed 或許能夠在不使美國陷入衰退的情況下，順利實施其激進升息計畫。

許多經濟學家認為，強勁的就業市場和家庭資產負債表上持續的現金盈餘，避免近期萎縮的前景。

儘管如此，所有的目光仍聚焦在 Fed 升息的步伐，以及央行是否能有效取得平衡，幫助避免經濟衰退。

高盛經濟學家表示，不會改變目前對 3-3.25% 的終端基金利率的預測，並認為 Fed 可能在接下來的兩次會議上，均升息 50 個基點。