中國4月汽車銷量月增34% 傳特斯拉上海廠已恢復兩班制

根據中國全國乘用車市場信息聯席會 (CPCA) 公布的最新數據顯示，今年 5 月前 3 週的的汽車零售銷售量較上個月增加 34%，不過，在防疫封鎖下，仍較去年同期減少 16%。此外，有知情人士透露，美國電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 已經恢復了兩班制生產。

數據顯示，中國 5 月前 3 週的汽車零售銷售量為 780,000 輛，月增 34%，但是在嚴格防疫封鎖措施的影響下，仍年減 16%。

另外，知情人士透露，特斯拉上海廠在週四 (26 日) 設法增加了第二班，恢復了兩班制，目標是單日電動車產量達到 2,600 輛。

在封鎖之前，特斯拉在上海工廠實行三班制。這家生產特斯拉 Model 3 和 Model Y 車輛的工廠在關閉 22 天後於 4 月 19 日恢復部分生產，中國官員稱之為「閉環」控制，以防止病毒傳播。上海廠產能直到 24 日才恢復到上海疫情封鎖之前的水準，比公司最近計畫晚了一天。

特斯拉和上海周邊的其他製造商面臨的挑戰包括勞工不足、運輸障礙和線束在內的零件供應受限。

特斯拉過去幾週利空消息不斷，普遍涉及產能、安全、通膨和公司治理等問題。技術研究公司 Fairlead Strategies 董事總經理 Katie Stockton 日前預測，特斯拉未來可能跌到每股 540 美元。

特斯拉週三 (25 日) 走高，收紅 4.88% 至每股 658.80 美元，年初迄今跌幅高達 45.09%。