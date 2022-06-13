調查：近7成經濟學家預期 明年美國經濟將陷入衰退

最新調查報告顯示，美國經濟經歷史上最快速反彈後，隨著聯準會 (Fed) 開啟緊縮週期以遏制 40 年來最嚴重通膨，將近 7 成受訪經濟學家預期，美國經濟將在明年陷入衰退。

自 3 月以來，Fed 已將基準政策利率從接近於零的水準上調 0.75 個百分點。聯邦公開市場操作委員會 (FOMC) 將在週二 (14 日) 再次召開為期 2 天的政策會議，市場預期，將升息 2 碼，並暗示此升息步調將至少持續到 9 月。

調查報告顯示，在 49 名受訪者中，將近 40% 受訪者認為，明年第一季或第二季，美國經濟將陷入衰退，三分之一受訪者則認為，衰退將出現在 2023 下半年。僅有一名經濟學家認為，美國今年就會陷入經濟衰退。

調查結果似乎與 Fed 的立場背道而馳，Fed 認為，能夠在不造成重大經濟衝擊的情況下抑制需求，並壓低通膨。Fed 預期，隨著升息，如今強勁的美國勞動力市場上，雇主將選擇削減職缺，而不是裁員，從而降低薪資增長。

與 2 月調查相比，如今更多經濟學家認為，到 2023 年底，以個人消費支出物價指數 (PCE) 作為衡量指標的核心通膨率將超過 3%。其中 12% 受訪者認為，很有可能高於 4%。

此外，俄烏戰爭爆發後隨之而來的能源成本上漲，被認為是未來 12 個月內通膨可能維持通膨上行壓力的因素，其次則是長期供應鏈中斷。