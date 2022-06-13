馬來西亞半導體產業缺工1.5萬人 製造商停止接單

從棕櫚油產地到半導體製造商，許多馬來西亞業者停止接單，喪失多達數十億美元營收，原因是各大產業共計缺工上百萬人。

路透報導，產業團體、業者及外交人員表示，雖然大馬政府已在 2 月解除外藉勞工禁令，但官方核准速度遲緩，大馬與印尼孟、加拉的勞工保障談判又曠日廢時，導致外藉移工遲遲無法大規模回流。

產業和政府的數據顯示，大馬各大業的勞工缺口至少 120 萬人，涵蓋製造、營建等產業，且隨著需求增加，缺工情況日益嚴重。

大馬營建業的勞工缺口為 55 萬人，棕櫚油產業為 12 萬人，晶片製造商為 1.5 萬人，醫療手套製造商為 1.2 萬人。

大馬經濟仰賴出口，並且是全球供應鏈關鍵環節，但在大馬民眾不願碰骯髒、危險、困難工作的情況下，製造業、農場、服務業仰賴數百萬外藉勞工。

馬來西亞製造商聯合會（FMM）會長蘇添來說：「儘管景氣前景樂觀，業績也增加，一些業者的接單能力仍受到抑制。」FMM 代表逾 3,500 家企業。

馬來西亞半導體產業協會會長王壽苔表示，晶片製造商不得不回絕客戶訂單，當地人對半導體產業不感興趣，許多人做了不到半年就跑了。

大馬人力資源部在 4 月說，業界曾要求僱用 47.5 萬名移工，但該部最後只批准 2,065 人，拒絕資料不完整或不遵守規定的移工。

標準普爾全球的數據顯示，5 月大馬製造業採購經理人指數（PMI）為 50.1，不如 4 月的 51.6，僅勉力維持擴張。