〈蘋果WWDC〉蘋果新一代CarPlay可能展露未來Apple Car體驗

蘋果週一 (6 日) 在 2022 年全球開發者大會 (WWDC) 發表新一代 CarPlay 系統，預計今年稍晚正式推出，市場分析，這可能展露蘋果未來 Apple Car 的體驗。

蘋果 2022 年 WWDC 在台灣時間 6 月 7 日凌晨以線上方式登場，為期五天，蘋果在首日發表了新的 iOS 16 和即將推出新一代 CarPlay 系統。

新版 CarPlay 系統改善智慧車款上的數位儀表板 (圖片：AFP)

新版 CarPlay 系統改善智慧車款上的數位儀表板，不僅提供更具未來感的設計，允許客製個人偏好的介面，還能對應各車型儀表板螢幕規格、支援車輛的多重螢幕顯示，提供不同行車所需內容。

由於新版 CarPlay 服務更深入整合車內儀表系統，同時更深入地融合車載娛樂系統和 iPhone 之間的形式和功能，暗示 CarPlay 將成汽車功能控制中心，以及 iOS 用戶將發現使用 CarPlay 介面更加得心應手。

CarPlay 系統目前適用於美國 98% 的汽車型號和 iOS 系統，目前在市場上頗受歡迎，據悉有 79% 比例消費者考慮購買搭載 CarPlay 功能的車款。

蘋果 (AAPL-US) 預計將和福特 (F-US)、賓士、NISSAN、Volvo、Honda、保時捷、林肯、奧迪、Jaguar、Acura、雷諾、Infinity、Polestar 等汽車製造商合作，預計明年年底開始公布配備這種新版 CarPlay 的車輛。

市場分析，這種深度整合汽車硬體的新版 CarPlay 系統體驗很可能反映蘋果未來 Apple Car 的駕車使用體驗，儘管目前可能不會很快看到這款汽車，但可以肯定的是，蘋果已在設計介面，可能會透過 CarPlay 先行測試用戶體驗，然後再部署到自家車款上。