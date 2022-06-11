通膨時代 券商列40檔安全牌 能源、房地產竟是少數

隨著今年通膨率越來越高，各券商忙著列出有能力隨著成本上升而調漲價格的企業但 Quant Insight 的分析師認為，若要對沖通膨這類宏觀經濟因素，應該採用由上而下 (Top-Down) 的方法，因此他們列出隨著通膨預期上漲的股票，其結果可能令人訝異。

相較多數同業列出的通膨相關投資清單，總部位於倫敦的 Quant Insight 推薦的 40 檔股票清單中，能源或房地產股卻較少，其權重較高的板塊是非必需消費類股、工業、醫療保健和必需性消費類股。

Quant Insight 執行長 Mahmood Noorani 表示：「當前環境相當受宏觀環境驅動，實際利率一直在上升，通膨正影響一切。」

美勞工部周五 (10 日) 公布，5 月消費者物價指數 (CPI) 年增率飆上 8.6%，高於經濟學家預期的 8.3%，創下 40 年新高。

所有被動管理的資金都會受宏觀經濟因素影響。

Noorani 的一籃子追蹤通膨股票，其任一股權重保持在投資組合的 5% 以下。比重最大的持股包括醫療設備製造商 Abiomed (ABMD-US)、聯邦快遞 (FDX-US)、物流公司 C.H. Robinson (CHRW-US)，以及玩具廠商孩之寶 Hasbro (HAS-US)。

能源股也有少數入選，包括：油田服務公司 Halliburton(HAL-US)、 Coterra Energy (CTRA-US) ，以及 Occidental Petroleum (OXY-US)。

Quant Insight 使用劍橋大學電腦科學家開發的機器學習工具，可抓出追蹤任何宏觀指標的一籃子股票。

針對通膨一籃子，Quant Insight 追蹤可反映未來 5 年美國 CPI 預期的場外 (OTC) 交換交易。根據該系統標準得出的一籃子股票 (作為一整體)83% 的時間裡與通膨預期相關。

Noorani 表示，Quant Insight 每個月更新其機器學習測試，因此其建議可跟上不斷變化的市場和經濟。

消費者必需品類股出現在最新一波一籃子股票，包括卡夫亨氏 (KHC-US)、McCormick & Co (MKC-US)、清潔用品廠商 Church & Dwight (CHD-US)。

非消費必需品類股包括：建築材料連鎖店 Lowe"s (LOW-US)) 和二手車經銷商 CarMax(KMX-US)。

醫療保健股包括：Humana(HUM-US) 和 Hologic (HOLX-US)。

Noorani 指出，他的研究顯示的是「股票追蹤單一經濟數據變量」的直接事實，沒有摻入任何分析師分析或主觀看法。