鉅亨美股雷達：市場關注最新通膨數據 高盛大砍Netflix評級及目標價

美股重要看點：

美國今日將公布 5 月 CPI、密大消費者信心數據。美國 10 年期公債殖利率來到 3.04%，美股期貨週五 (10 日) 漲跌不一，道瓊期貨漲 0.12%，標普 500 期貨漲 0.01%，那斯達克 100 期貨跌 0.23%。

美國 5 月消費者物價指數 (CPI) 數據定於美東時間上午 8:30 發布，投資人等待觀察該數據將如何影響聯準會 (Fed) 的升息策略，以及數十年來的高通膨是否已在 3 月達到頂峰。

CPI 是衡量商品和服務價格的整體指標，4 月上漲 8.3%，較 3 月 8.5% 的峰值略有下降，但仍接近 1982 年夏季以來的最高水平。

市場預期，5 月核心 CPI 將較上月降溫，自 4 月的 0.6% 微降至 0.5%，年增率估自 8.3% 降至 8.2%，然而，因汽油價格持續上漲，在食品和能源價格的推動下，總體 CPI 料繼續走高，月增率估自 4 月的 0.3% 升至 0.7%。

安聯集團首席經濟顧問伊爾艾朗 (Mohamed El-Erian) 表示，他同意市場對 5 月 CPI 的預估，但讓他擔心的是 6 月的數字。他說：「如果看到高於 8.5% 的通膨率，我也不會感到意外，但最早要到 6 月才會發生。」

伊爾艾朗解釋，推升通膨的因素正在增加，例如能源價格逐月的漲幅驚人，住房和糧食價格也面臨壓力，「現在說通膨已經降溫還太早。那些斷言通膨已經觸頂並將開始降溫的人，可能需要改變看法。」

花旗集團 (Citigroup) 財富管理部門年中展望報告指出，在股債市陷入困境之際，聯準會 (Fed) 是市場的最大風險，因其試圖利用「強大但不精巧」的工具來打擊通膨。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 5 月 CPI 年率 (%)，前值 8.3

美國 5 月 CPI 月率 (%)，前值 0.3

美國 5 月核心 CPI 年率 (%)，前值 6.2

美國 5 月核心 CPI 月率 (%)，前值 0.6

美國 6 月密大消費者信心指數初值，預估 61，前值 58.4

重要個股動態：

電子簽名平台 DocuSign (DOCU-US) 周四 (9 日) 公布會計年度第一季獲利遜於預期，且調降全年訂單價值。周五盤前股價下挫逾 24%。

DocuSign 預期第二季營收介於 6 億美元至 6.04 億美元，以中值 6.02 億美元而言，僅略高於 Refinitiv 調查的分析師共識 6.017 億美元。訂單價值 (未來營收成長的訊號) 則落在 5.99 億美元至 6.09 億美元間。

以 2023 全財年而言，DocuSign 雖然重申營收估計介於 24.7 億美元至 24.82 億美元。

DOCU 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

美國處理器大廠 AMD 在台灣時間週五 (10 日) 凌晨 3 點 30 分線上舉行財務分析師大會。AMD 公布其營收的複合年增長率 (CAGR) 約為 20%，而歸功於產品組合更多元豐富，毛利率料高於 57%，高於 AMD 5 月預估的 54% 。

由於投資增長，AMD 預估營業費用達 23-24%，營業利益率落在 30% 左右，自由現金流利潤率將達 25% 以上，凸顯 AMD 強大的現金流。

AMD 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

在通膨飆升和競爭加劇之下，高盛分析師調降了網路串流媒體集團 Netflix (NFLX-US) 的評級和目標價。

Netflix 股價周五 (10 日) 盤前下跌約 4.5%。

高盛分析師雪瑞丹 (Eric Sheridan) 將該股評級調降至「賣出」，同時將目標價大砍 79 美元至每股 186 美元，理由是更全面的消費者壓力和娛樂串流媒體市場競爭對手數量增加。