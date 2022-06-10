〈財報〉DocuSign Q1獲利遜色 調降全年訂單價值 盤後重挫24%

電子簽名平台 DocuSign (DOCU-US) 周四 (9 日) 公布會計年度第一季獲利遜於預期，且調降全年訂單價值，致使盤後股價重挫 24%。

DocuSign 預期第二季營收介於 6 億美元至 6.04 億美元，以中值 6.02 億美元而言，僅略高於 Refinitiv 調查的分析師共識 6.017 億美元。訂單價值 (未來營收成長的訊號) 則落在 5.99 億美元至 6.09 億美元間。

以 2023 全財年而言，DocuSign 雖然重申營收估計介於 24.7 億美元至 24.82 億美元，仍符合 Refinitiv 調查的分析師預期共識 24.79 億美元，但將訂單價值自先前估計的 27.06 億美元至 27.26 億美元，調降至 25.21 億美元至 25.41 億美元。

近時確認，DocuSign 周四收低 3.04%，盤後重挫 20.45 美元或 23.41%，報每股 66.91 美元。

第一財季 (4 月 30 日止) 關鍵數據 vs. Refinitiv 調查的分析師共識

EPS：調整後 38 美分 vs. 46 美分

營收：年增 25% 至 5.887 億美元 vs. 5.818 億美元

訂單價值 (尚未計入營收)：年增 16% 至 6.136 億美元 (高於該公司先前估計的 5.73 億美元至 5.83 億美元範圍)

淨損：2740 萬美元 (去年同期淨損為 830 萬美元)

隨著投資者關注點自成長轉移至獲利，因此 DocuSign 獲利低於預期的衝擊掩蓋其營收高於預期的亮點。截至周四收盤，DocuSign 股價已下跌 43%，跟著其他雲端軟體產業其他股票同步下跌。

執行長 Dan Springer 在電話財報會議上表示，因應新冠疫情，許多交易轉為線上化，公司經歷一波成長，但最近幾季其業務步伐已經放緩，現在正努力解決進入市場的挑戰。

Springer 表示，公司正在調整其招聘計畫，「以適當平衡成長和獲利能力。」他指出，大辭職趨勢令公司銷售組織人員流動，迫使公司花更多時間招聘新員工。

此外，DocuSign 財務長 Cynthia Gaylor 表示，第一季宏觀經濟環境變得更具挑戰性，在俄烏戰爭後，一些交易因經濟不確定性而停滯或推遲。

華爾街分析師對 DocuSign 的看法喜憂參半。FactSet 的數據顯示，約有 50% 分析師給予該股「買進」或等同買進的評級，而約莫 45% 建議「續抱」。