日圓接近24年低點 但不要過度期待美國CPI數據的打壓

日圓距離跌至 24 年來的低點，僅僅一步之遙，空頭者正寄望周五 (10 日) 公布的通膨數據，進一步打擊日圓走勢，但參考過去幾次情況，他們恐怕需要降低預期。

日圓本周下跌逾 2%，跌破 1 美元兌 134 日圓，距離觸及 1998 年以來的最低水準，只有不到 1 日圓。這一走勢受到雙方央行政策分歧的推動，美國聯準會正朝向鷹派，而日本央行堅決寬鬆政策，以提振經濟。

接下來即將公布通膨數據，分析師預測顯示，與 4 月份相比，5 月份的整體數據可能以更快的速度增長。一些交易員相信，通膨壓力可能繼續推升美元，並加快日圓的貶勢。

CPI 可能讓日圓不貶反升

但從歷史上的市場反應來看，這可能會很難。例如，過去兩個月 CPI 數據都高於預期，但在數據公布 6 小時後，美元兌日圓的走勢卻是溫和下跌。

數據顯示，過去 11 份消費者價格指數報告中，有 7 份強於預期，但公布後美元兌日圓平均下跌了 0.1%。

日圓今年對通膨數據反應最為強烈的一次，是在 1 月 12 日，當時，美國去年 12 月的 CPI 數據顯示整體通膨率為 7%，與預期中相符。美元兌日圓應聲下跌 0.75%。

在整體央行態勢不變的格局下，主要分析師短線仍偏向看壞日圓。Capital Economics 經濟學家 James Reilly 表示，日圓的命運主要取決於美國和日本的貨幣政策，預計未來幾個月日圓兌美元將貶至 140。

貶至 150 恐引發動盪

資深經濟學家歐尼爾 (Jim O’Neill) 表示，如果日圓兌美元匯率跌至 150，可能引發動盪，其影響恐類似 1997 年的亞洲金融危機。

歐尼爾認為，要是日圓繼續走弱，中國可能視這為不公平的競爭優勢，引發類似 1997 年的亞洲金融危機。但他相信，日圓的貶值路徑可能已接近尾聲。

日圓今年已下跌約 14%，周四跌至 134.56，為 2002 年 4 月以來最低。