美財政部警告瑞士可能操縱匯率 台灣和越南遭列觀察名單

美國財政部周五 (10 日) 表示，根據 2015 年美國貿易法，瑞士繼續超過可能操縱匯率的門檻，但並未將瑞士或任何其他國家列為匯率操縱國。

財政部表示，將繼續加強與瑞士自 2021 年初以來的雙邊接觸，討論瑞士當局解決其外匯失衡的根本原因。

財政部資深官員表示，這些談判進展順利，瑞士面臨一些影響其經常帳餘額的獨特挑戰，包括偶見的避險資金流入，像是俄羅斯對烏克蘭的戰爭開始時。

財政部在其半年報中表示，越南和台灣在操縱貨幣方面也繼續超過門檻，並表示將繼續深入分析其匯率政策。

該報告得出的結論是，沒有主要貿易夥伴為了阻止有效的國際收支調整、或在國際貿易中獲得不公平的競爭優勢，而操縱其對美元的匯率。

但它表示，它仍然擔心某些經濟體根據經濟基本面擴大外匯干預的規模和持續性，以抵制其貨幣升值，並繼續敦促外匯盈餘國家採取措施提振內需。

財政部長葉倫在報告聲明中表示，「美國政府繼續大力倡導主要貿易夥伴謹慎調整政策工具，以支持強勁和永續的全球復甦。」「不均衡的全球復甦並不是具韌性的復甦，它反而加劇了不平等和全球失衡，並增加了全球經濟的風險。」

財政部將 12 個主要貿易夥伴列入其貨幣作法和宏觀經濟政策的「觀察名單」：中國、日本、南韓、德國、義大利、印度、馬來西亞、新加坡、泰國、台灣、越南和墨西哥。

除台灣和越南外的所有國家，都已名列美國財政部 2021 年 12 月的報告中。

該報告公布數小時前，日本政府和央行發表聯合聲明，表達對近期日元大幅下跌的擔憂，這是目前東京可能干預以支持其貨幣的最強烈警告。

財政部的報告也提到日元在 2022 年以來大幅下跌，認為這主要是由於日本央行持續寬鬆的貨幣政策立場導致的利差。

該報告繼續對中國未能公佈外匯干預數據以及其匯率機制普遍缺乏透明度表示擔憂，聲稱財政部將密切關注中國國有銀行的外匯活動。