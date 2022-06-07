日圓再破底 現鈔賣出驚見0.2258 換5萬台幣多賺4700元

日本央行總裁黑田東彥堅定不移的寬鬆立場，使得日圓再度跳水，兌美元貶破 132，續創 20 年新低，日圓兌新台幣也持續破底，根據台銀牌告匯率顯示，現鈔賣出價終場以 0.2258 元作收，改寫逾 25 年新低；若與今年 3 月初高點相較，兌換新台幣 5 萬元，相當於多賺到 4700 多元。

美國聯準會 (Fed) 下周將公布 6 月利率決議，外界普遍預期升息 2 碼，不過，黑田東彥昨天表示，當前日本經濟還在從疫情影響中重新站起，且資源價格的上揚也讓日本經濟承受重壓，他認為「完全不是該收緊貨幣政策的狀態」。

日圓匯率先前展開一波反彈後，近期美元再度轉強，今天應聲重貶，失守 132 價位，續創 20 年新低。

日圓兌新台幣方面，若以今年 3 月初高點來看，當時現鈔賣出價 0.2493 元，兌換新台幣 5 萬元，約可換得 20 萬 561 日圓，今天日圓現鈔賣出以 0.2258 元作收，再度創下台銀有統計以來新低，兌換新台幣 5 萬元約可換得 22 萬 1434 日圓，僅 3 個月的時間，就能多換 20873 日圓，約合新台幣 4713 元。

觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計，美元指數今天大漲 0.64%，日圓重貶 1.51%，歐元貶值 0.51%，韓元貶值 0.45%，新台幣貶 0.34%，人民幣及新加坡幣均貶 0.28%，亞幣全面跳水。

值得注意的是，澳洲央行今天宣布升息 50 個基點 (2 碼)，超乎經濟學家的預期。央行表示，將致力於「採取必要措施」，以遏制通膨擴大，市場預期，亞洲主要央行將有一波升息潮。