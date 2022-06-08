日圓貶不停 兩外銀預測今年底可望反彈

日圓持續貶值，市場關注日圓貶勢何時暫告段落？滙豐銀行認為，日圓最快第 3 季可望回穩；瑞銀則表示，當聯準會緊縮政策趨緩後，日圓可望在今年底前反彈，而兩家外銀都認為，日圓兌美元有望回升至 124。

滙豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲表示，日本央行認為弱勢日圓有助於提振日本經濟復甦，因此央行目前看來沒有提振日圓的打算，在寬鬆政策下，日圓短線續貶機率大。

但范卓雲說，只要美國聯準會緊縮立場趨緩，屆時將有望帶動日圓在第 3 季止貶反彈，預估今年底前日圓兌美元有機會回升到 124。

瑞銀財富管理投資總監辦公室則指出，日圓兌美元貶破 131.3 後，一度觸及 133，來到 20 年來新低點，從技術面來看，日圓短線可能進一步走貶，下一個重要阻力價位將落在 135，也就是 2002 年 1 月低點。

但瑞銀也認為，只要聯準會的緊縮立場趨緩，日本央行立場開始沒那麼鴿派，日圓有機會在今年底前反彈至 124。

瑞銀指出，日圓最新走勢是多種因素共同作用的結果，包括：美國 10 年期國債收益率升至 3% 以上；油價回升至 120 美元左右，但這並不利於日本貿易，加上日本央行行長黑田東彥承諾維持貨幣政策寬鬆，這將加速日圓走弱。