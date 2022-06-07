日本UNIQLO調高部分秋冬商品售價 刷毛外套將漲至2,990日圓

日本迅銷 (Fast Retailing) 旗下流行服飾品牌 UNIQLO(優衣庫)，將調漲部分秋冬服飾商品價格，主力商品刷毛外套的售價，將從原本的 1,990 日圓調漲至 2,990 日圓，特級極輕羽絨外套的售價也從 5,990 日圓調漲到 6,990 日圓。

UNIQLO 調漲價格的理由，是原材料和物流成本上揚，且為避免顧客流失，該公司在材質和設計上也會下更多工夫。

例如，2022 年秋冬款式的刷毛外套材質，環保回收聚酯纖維的使用比例將提升至 100% 左右，而 2021 年款式只有約 30%；還有 Heattech 吸濕發熱衣的伸縮和除臭機能也將有所提升；另外女裝毛衣將採用 3D 技術的立體織法、以減少縫製部分，在穿著時將更為舒適。

全球經濟正從疫情中重新站起、加上俄羅斯侵略烏克蘭等問題，都導致纖維和羊毛等原材料的價格上揚，另外貨櫃輪的運費也一直居高不下。

迅銷董事長兼公司社長柳井正 4 月在財報說明會上指出，「考量到日本經濟情勢，無法輕易地調漲價格」，他還表示「如果是在深思熟慮之後所做出的價格設定，應該能獲消費者理解」，選擇了 UNIQLO 招牌商品來實施調漲。

除了前述商品之外，長袖「Heattech 極暖」發熱衣將從 1,500 日圓調漲至 1,990 日圓、「Heattech 超極暖」發熱衣將從 1,990 日圓調漲至 2,990 日圓，女裝喀什米爾羊毛的圓領毛衣也將從 8,990 日圓調漲至 9,990 日圓。