特斯拉Model Y在日本開賣 即日起接受訂車、最快8月交車

美國電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 日本分公司 Tesla Motors Japan 從周五 (10 日) 開始中型 SUV「Model Y」的接單作業，預計最快 8 月交車，後輪驅動款「Model Y RWD」當地售價 619 萬日圓起跳，雙馬達 AWD 全輪驅動款「Model Y Performance」809 萬日圓起跳。

特斯拉 Model Y 從 0-100km/h 加速最短只需 3.7 秒。續航里程方面，基本款的 RWD 可達 507 公里 (WLTC 模式，日本國土交通省審查值)，Performance 款可達 595 公里。和轎式車型「Model 3」相比，RWD 款的續航里程短了 58 公里，Performance 款的續航里程也短了 10 公里。

安全性方面，Model Y 和 Model 3 相同，都獲得 5 顆星的安全評價。車內空調配有醫療等級的 HEPA 濾網，前後行李廂空間的合計大小達 2100 公升以上。

日本 Model Y 採網路訂購方式銷售，消費者全年 365 天、24 小時不分晝夜，都可在網路上訂車。另外從周五 (10 日) 開始，在東京新宿及其他日本各地的「Tesla Store」展間也備有展示車輛供消費者賞車，未來日本各家 Tesla Store 也都將提供 Model Y 的試乘服務。