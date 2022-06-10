西南航空將關閉預訂中心 9月起客服全面轉遠端工作

西南航空 (LUV-US) 為準備關閉預訂中心，周四 (9 日) 宣布，客服工作 9 月 1 日起將轉為 100% 遠程運作方式。

代表西南航空公司客服的工會、國際機械師和航空航天工作人員協會 (IAMAW) 向其會員表示：「西南航空公司剛剛宣布，將關閉所有預訂中心，並轉為 100% 遠程工作。」

雖然該轉變預計 9 月 1 日生效，但西南航空補充，在新冠疫情大流行期間，多數預訂專員一直採遠端工作方式。該航空公司在阿爾伯克基、亞特蘭大、芝加哥、休斯頓、俄克拉荷馬城、鳳凰城和達拉斯的西南總部聘僱 3200 名以上的客服和預訂專員，主要工作是協助旅客預訂和變更行程。

該公司發言人表示，客服專員原本當地的實體據點將開放給公司其他部門，改為其他用途。

根據 IAMAW 工會說明，西南航空在沒有工會參與的情況下做出此決定。

後疫情時代，各企業正在衡量進辦公室的必要性、有效性以及招聘吸引力。關閉實體預訂中心，讓西南航空成為最新一家衡量遠端工作效率與提升公司吸引力的大型企業。在旅遊需求遭壓抑 2 年終於回春之際，西南航空與其他航空公司也趕忙招聘人手以應對需求。

「演進成完全遠端工作的模式提升靈活性，既可吸引和招聘全美新員工，也可以安排有工作效率的現行員工得以遠端工作。」

達美航空 (DAL-US)、聯合航空 (UAL-US) 和美國航空 (AALUS) 仍在運作實體預訂中心。達美航空發言人表示，公司沒有改變的計畫。聯合航空和美國航空的發言人沒有立即評論公司是否會跟進。

阿拉斯加航空發言人表示，其預定中心的專員大多數採遠端工作。捷藍航空 (JBLU-US) 的客服專員一直採遠端工作方式。

一些航空公司則堅持實體據點工作，甚至擴大無法遠端完成的工作領域，例如機師培訓。以聯合航空來說，近期甫宣布斥資 1 億美元擴大其位於科羅拉多州丹佛 (Denver) 的機師培訓中心。