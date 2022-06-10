小摩預測CPI高於華爾街預期 白宮也打「預防針」

美股先前的強彈，源自於對通膨觸頂的預期，但摩根大通的最新報告，打破了人們一直以來的樂觀情緒，更糟的是，白宮還預先為通膨飆高再打「預防針」，進一步帶來市場擔憂。

摩根大通首席經濟學家 Michael Feroli 預測，此次 CPI 將比市場普遍預期的還要高。

小摩看法

Feroli 指出，5 月 CPI 數據可能月增 0.8%，高於市場預期的 0.7%，而 4 月為 0.3%。

增長主要源自能源價格 (4.6%) 的強勁上漲，以及食品價格 (0.7%) 和核心指數 (0.47%) 的持續穩定上漲。

根據這一預測，摩根大通預計 5 月 CPI 年增幅度將保持在 8.3%，與上個月持平，也高於華爾街普遍預期的 8.2%。核心 CPI 將月增 0.47%，年增幅度預計將從 4 月份的 6.2% 下降至 5.8%，低於華爾街 5.9% 的共識。

在分項部分，摩根大通預計許多主要基礎類別都出現「穩健的價格上漲」。其中，5 月份租金上漲的動能將持續，預計租户租金上漲 0.49%，業主等值租金上漲 0.45%。

Feroli 指出，隨著旅遊活動從與疫情相關的衝擊中反彈，最近住宿價格也在上漲，他預計 5 月將再上漲 2.0%。與此同時，近期公共交通價格也大幅上漲，預計 5 月份公共交通價格將漲 1.5%。

摩根大通預計汽車價格本月不會出現特別大的變化，新車價格上漲 0.4%，二手車價格料再次溫和上漲。

白宮補刀

與此同時，白宮官員表態，進一步加深了擔憂。Fox News 記者 Edward Lawrence 表示，官員重申了價格指數將「火熱」的警告，白宮預計，「總體通脹將上升」，並且由於航空燃料的價格上漲，機票漲價將滲透到核心通膨之中。

美國財政部長葉倫 (Janet Yellen) 在周四參加活動上警告，食品和能源價格有上漲的風險，其中包括汽油，通膨主要是需求和供應推動的。但她強調，「沒有任何跡象表明經濟衰退正在醞釀之中。」