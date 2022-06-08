特斯拉股價腰斬 女股神開始抄底

「女股神」伍德（Cathy Wood）在減持特斯拉股票一年後，趁著特斯拉股價較去年 11 月的歷史新高下跌近 50% 又開始買進，自 5 月 23 日以來已買入超過 5.5 萬股。

自 5 月 23 日以來，方舟投資管理（Ark Investment Management）已購買超過 5.5 萬股特斯拉股票，此前特斯拉股價較去年 11 月的歷史高點下跌近 50%，不過近期開始出現反彈。

此舉意味著方舟投資的態度出現轉變，該公司至少已連續四季出售特斯拉股票，截至 3 月底，其持股從去年同期的 579 萬股降至 159 萬股。

女股神此次買入特斯拉股票的幾天前，串流媒體設備商 Roku 取代特斯拉成為女股神旗下 ARK Innovation ETF(ARKK-US) 的頭號重倉股，據報導，特斯拉在 2017 年以來一直是該基金中最大持倉。

最近買入特斯拉股票的基金包括 Ark Innovation ETF、Ark Autonomous Technology and Robotics ETF(ARKQ-US) 和 Ark Next Generation Internet ETF(ARKW-US)。

方舟投資由於績效不佳，資産大幅縮水。儘管受估值較高的科技股下跌所拖累，方舟投資全部 9 檔 ETF 在 2022 年都出現兩位數的虧損，但截至 6 月 7 日，這些 ETF 仍有 1.67 億美元的資金淨流入。

截稿前，特斯拉 (TSLA-US) 股價上漲 4.24%，每股暫報 747.05 美元；Roku(ROKU-US) 上漲 11.86%，每股暫報 104.50 美元。