三星電機擠下LG Innotek 取得特斯拉相機模組大單

南韓《中央日報》周四 (9 日) 報導，三星電機 (Samsung Electro-Mechanics) 將供應相機模組給美國電動車大廠特斯拉 (TSLA-US)，取代 LG Innotek 成為特斯拉最大的相機模組供應商。

電子零件業界在周四透露，三星電機已於近日和特斯拉簽下相機模組的供應合約。推估交貨規模約 4 兆到 5 兆韓元 (約新台幣 939 億至 1174 億元)，寫下單筆合約的歷史新高。

車用相機模組用來捕捉交通號誌和標誌、以及道路障礙物等影像，再傳送給車上電腦處理。預料特斯拉今年銷售的 Model X、Model Y、Model S 和 Model 3 等主要車款還有卡車，都將搭載由三星電機所供應的相機模組。

據傳三星電機這回成功拿下特斯拉訂單的關鍵，是因為該公司聚焦在特斯拉今後銷售的電動車所使用的相機模組規格，並將模組規格最大化。

三星電機最快在 7 月就會開始量產相機模組 4.0，該模組有 500 萬畫素，是目前相機模組 3.0 的 100 萬畫素的 5 倍高，另外在物體辨識和感測性能方面也都有所提升。

這回三星電機取得特斯拉訂單，也讓該公司成功奠定在特斯拉核心零件供應鏈的地位，這對於南韓電子零件廠商而言意義重大。

南韓電子零件業界表示，三星系列公司傾向和特斯拉進行長期性的生意往來。而在三星的技術能力和產品性能得到特斯拉認可之後，三星電裝部隊的定位也將改變。

三星電機在 2010 年投入車用相機模組市場，切入時間較晚。目前在特斯拉所使用的相機模組整體訂單當中，LG Innotek 約取得 7 成，三星電機約取得 3 成；但這回出現逆轉，三星電機拿下 80%，LG Innotek 降至 20%，是三星電機首度超車 LG Innotek。

三星電機從 2 年前開始集中發展車用的相機模組。在 2021 年，三星電機從特斯拉手中拿到的相機模組訂單還不到 4900 億韓元。