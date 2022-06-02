美國汽油價格高漲 拜登：考慮允許俄國低價出售石油

美國總統拜登表示，目前沒有立即大幅降低汽油價格的方法，正考慮其他選項，例如為俄羅斯原油設定一個較低售價，讓俄國石油可進入市場。

拜登周三（1 日）在白宮說，短時間內沒有立即壓低汽油價格的方法，食品價格方面也是如此。他說：「關於我們可採取哪些行動，我們正在做很多考量，包括為（俄國原油）油價設定一個價格上限，並允許其銷售。」

汽油和食品價格高漲已成為拜登政府面臨的政治難題。美國將在 11 月舉行期中選舉，屆時民主黨可能會因此失去參眾兩院的控制權。

根據美國汽車協會（AAA）的數據，目前美國汽油價格達每加侖 4.67 美元，衝上歷史新高。

美國整府已動用戰略儲油，試圖壓低油價。拜登周三表示，政府的努力，有助於防止加油站油價進一步上漲。

歐盟各國領袖周一達成共識，同意禁止逾 2/3 俄羅斯石油進口，最高可能使俄國每年損失 100 億美元出口收入，以懲罰俄國總統普丁侵犯烏克蘭。

歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）周一在布魯塞爾峰會上表示，這項制裁將禁止俄國透過海運向歐盟成員國輸送原油和石油產品，但不包括俄國透過陸上輸油管供應的能源。

倫敦金融時報報導，知情人士透露，沙烏地阿拉已告知西方盟友，若西方國家的制裁行動導致俄國原油產量大幅下滑，沙國準備出手增產。