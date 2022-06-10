日本5月企業商品價格指數年增9.1%保持高水準 連15個月上揚

日本 5 月企業商品價格指數年增 9.1%，連續 15 個月出現上揚，雖然升幅較 4 月份微幅縮小，但仍保持高增加率。

根據日本央行 (Bank of Japan) 周五 (10 日) 公布的報告，日本 5 月企業商品價格指數 (Corporate Goods Price Index，CGPI) 報 112.8。515 個品項當中，有 426 個品項價格上揚，占整體的 82.7%。

和前月相較，企業間交易的價格轉嫁情形更為普遍。以品項來看，鋼鐵年增 29.8%，石油 / 煤炭製品年增 21.6%，非鐵金屬年增 16.6%，化學製品年增 9.4%，木材 / 木製品年增 56.1%。另外，和一般消費者較有直接關係的塑膠製品和飲料食品，也分別較去年同期上揚 6.6% 和 4.6%。

企業商品價格指數上揚，主要和能源價格飆漲、以及日圓走貶有關。據日本央行周五公布的進口物價指數，日圓計價的進口物價上揚 43.3%，連 15 個月上升，並超越美元等其他貨幣計價的 26.3% 上揚率。另外，日圓計價的出口物價上揚 16.7%，而美元等貨幣計價的出口物價只升 6.2%。

在俄烏衝突影響之下，短期內能源價格預料將居高不下。另外，由於當前美元兌日圓約在 134 左右水準，美國走向升息、但日本持續維持超寬鬆的貨幣政策，也讓利差更進一步擴大，買進美元、拋售日圓的現象持續可見。